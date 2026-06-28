تكنولوجيا: GTA 6 قد لا تحصل على نسخة قرص فعلية عند الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار تقرير سابق توقعات بإصدار Rockstar Games نسخة قرص فعلية من GTA 6، لكن تقريرًا جديدًا نفى ذلك، مؤكدًا أن المعلومات السابقة أسيء فهمها، وأن النسخة الفيزيائية ستظل عبارة عن علبة تحتوي على رمز تحميل رقمي فقط، من دون قرص.

وأوضح تقرير صادر عن The Hollywood Reporter أن رسالة البريد الإلكتروني التي استند إليها التقرير السابق كانت صحيحة، لكن تفسيرها كان غير دقيق، إذ أكد مصدر مطلع أن المقصود بالنسخة الفيزيائية هو العلبة التي تتضمن رمز تحميل، وليس قرصًا فعليًا للعبة.

كما أشار المصدر إلى أن عبارة “خلال الأشهر المقبلة” الواردة في الرسالة كانت تشير إلى الأشهر التي تلي إعلان الأسعار وفتح الطلبات المسبقة في 24 يونيو، وليس إلى الفترة التي تلي إطلاق اللعبة المقرر في 19 نوفمبر.

ولم تصدر Rockstar Games حتى الآن أي بيان رسمي لتوضيح الجدل الدائر حول هذا الأمر.

وفي حال قررت الشركة عدم طرح GTA 6 على أقراص فعلية، فقد يشكل ذلك نقطة تحول في صناعة الألعاب، خاصة أن اللعبة تُعد من أكثر الإصدارات المنتظرة.

وقد يدفع هذا القرار مزيدًا من الشركات إلى الاعتماد الكامل على التوزيع الرقمي، ما قد يؤثر في سوق الألعاب المستعملة، وإمكانية مشاركة الألعاب، والحفاظ على النسخ الفيزيائية مستقبلًا، لتصبح الإصدارات على الأقراص استثناءً بدلًا من كونها القاعدة.

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