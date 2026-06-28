تكنولوجيا: اندرويد 17 يجلب وضعًا جديدًا للألعاب على الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد اندرويد 17 لتقديم ميزة جديدة مخصصة للألعاب على الهواتف القابلة للطي، تحمل اسم Foldable Gaming Mode، والتي تهدف إلى تحسين تجربة اللعب عبر تحويل النصف السفلي من الشاشة إلى وحدة تحكم افتراضية، بينما تُعرض اللعبة على النصف العلوي.

وتعتمد الميزة حاليًا على تقسيم الشاشة بنسبة 50:50، من دون إمكانية تعديل حجم المساحتين، إلا أن هذا الخيار قد يُضاف في تحديثات لاحقة.

وتعمل وحدة التحكم الافتراضية على مستوى النظام، ما يعني أن أي لعبة تدعم وحدات التحكم ستستفيد منها تلقائيًا، بشرط أن تكون اللعبة قادرة على التكيف مع عرضها على نصف الشاشة.

وتوفر الميزة جميع أزرار التحكم الأساسية، بما في ذلك عصا التحكم اليمنى واليسرى، وأزرار A وB وX وY، وأزرار الكتف L1 وL2 وR1 وR2، بالإضافة إلى أزرار Start وL3 وR3.

كما أتاحت جوجل عدة خيارات للتخصيص، مثل اختيار تخطيط مختلف للأزرار، وضبط أحجامها بين صغير ومتوسط وكبير، إلى جانب دعم الوضع الداكن، وخيار تفعيل أو إيقاف الاهتزاز أثناء الاستخدام.

وسهّلت جوجل أيضًا إظهار وحدة التحكم الافتراضية أو إخفاءها في أي وقت، سواء قبل بدء اللعب أو أثناءه، كما تختفي تلقائيًا عند توصيل وحدة تحكم فعلية عبر USB أو Bluetooth.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الميزة جزءًا من مشروع اندرويد مفتوح المصدر (AOSP) خلال الأشهر المقبلة، ما يتيح لمصنعي الهواتف تطويرها وتخصيصها بما يتناسب مع أجهزتهم القابلة للطي.

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