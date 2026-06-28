تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Moto Pad 70 Pro بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميًا عن الجهاز اللوحي Moto Pad 70 Pro، الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 ويعمل بنظام اندرويد 16، مع وعد بالحصول على تحديثي اندرويد 17 و18، إضافة إلى تحديثات أمنية حتى عام 2030.

ويضم الجهاز شاشة بقياس 13 بوصة ودقة 3.5K، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودعم Dolby Vision وسطوع يصل إلى 800 شمعة، بينما لم تكشف الشركة عن نوع اللوحة المستخدمة.

كما زودت موتورولا الجهاز ببطارية ضخمة سعة 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ويأتي معه قلم Moto Pen Pro داخل العلبة، في حين تُباع لوحة المفاتيح بشكل منفصل.

ويحتوي Moto Pad 70 Pro على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب أربعة مكبرات صوت من JBL مع دعم Dolby Atmos، ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0، ومنفذ microSD لتوسعة التخزين حتى 2 تيرابايت.

وسيتوفر الجهاز في الهند بدءًا من 4 يوليو، بإصدارين يضمان 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع سعات تخزين 128 و256 جيجابايت.

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