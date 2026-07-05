تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات vivo X300e.. مع Snapdragon 8 Gen 5 وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن أبرز مواصفات هاتف vivo X300e المرتقب، الذي يُتوقع أن يكون سادس إصدار ضمن سلسلة vivo X300، بعد ظهوره لأول مرة في فبراير الماضي عبر قاعدة بيانات GSMA من خلال رقم IMEI.

وبحسب المسرب Digital Chat Station، سيأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.59 بوصة، مع اعتماد معالج Snapdragon 8 Gen 5، وهو المعالج نفسه المتوقع في هاتف vivo X300 FE.

أما على صعيد التصوير، فيُنتظر أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل. كما ستحصل جميع الكاميرات على عدسات وضبط ألوان من Zeiss.

وسيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط، رغم أن سماكة الجهاز ستبقى أقل من 8 ملم، فيما يُتوقع أن يبلغ وزنه نحو 203 جرامات.

ولم تتضمن التسريبات أي صور للهاتف، لكنها أشارت إلى أن وحدة الكاميرات الخلفية ستأتي بتصميم مربع في الزاوية العلوية اليسرى، بدلًا من التصميم الدائري أو التصميم الأفقي الموجود في vivo X300 FE.

وبشكل عام، يبدو أن vivo X300e سيقدم تجربة قريبة جدًا من vivo X300 FE، مع تحسينات تشمل بطارية أكبر وشاشة أكبر، بالإضافة إلى تصميم مختلف.

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