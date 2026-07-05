تكنولوجيا: تسريب: آيفون Air 2 يحمل مستقبلًا واعدًا مع تحسينات مرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل إضافية حول هاتف آيفون Air 2 المرتقب، الذي يُتوقع أن يقدم تحسينات ملحوظة مع الحفاظ على تصميمه النحيف.

وبحسب المسرب John Prosser، سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثانية، وهو ما يتوافق مع تقرير سابق نشره المحلل Mark Gurman، الذي أشار إلى أن الجيل الجديد سيضم عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

ورغم أن التصميم النهائي للهاتف لم يُحسم بعد، فإن التسريبات تشير إلى أن أبل لن تُجري تغييرات كبيرة على الشكل الخارجي، باستثناء إضافة الكاميرا الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر الهاتف في استخدام هيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم، مع الحفاظ على سماكة تبلغ 5.6 ملم، رغم احتمالية تزويده ببطارية أكبر، ومعالج Apple A20 Pro الجديد المصنوع بدقة 2 نانومتر، والذي يُنتظر أن يوفر أداءً أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة.

كما تشير التسريبات إلى أن أبل ستستخدم كاميرا أصغر لنظام Face ID، ما سيسمح بتقليص حجم Dynamic Island وإفساح المجال للتصميم الجديد.

أما من ناحية الألوان، فمن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأبيض والذهبي، مع إضافة لون اللافندر الجديد بدلًا من اللون الأزرق الحالي.

وفي سياق متصل، رجح Prosser أن تستبدل أبل مستقبلًا هواتف آيفون الأساسية بسلسلة Air، لتصبح تشكيلة الشركة مكونة من آيفون القياسي بتصميم Air النحيف، إلى جانب هواتف Pro والهاتف القابل للطي Ultra.

ورغم أن هذه الفكرة لا تزال مجرد توقعات، فإنها قد تصبح منطقية إذا انتقلت جميع مزايا هواتف آيفون التقليدية إلى سلسلة Air، وهو ما لن يحدث، وفقًا للتسريبات، قبل عام 2028 على أقرب تقدير.

ومن المنتظر أن تكشف أبل عن آيفون Air 2 خلال أوائل عام 2027، بالتزامن مع إطلاق هاتفي آيفون 18 وآيفون 18e.

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