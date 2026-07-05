تكنولوجيا: واتساب يختبر مؤشرًا أخضر جديدًا لعرض جهات الاتصال المتصلة على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ واتساب اختبار مؤشر أخضر جديد على نظام iOS يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت جهة الاتصال متصلة بالإنترنت في الوقت الفعلي، وذلك بعد بدء اختبار الميزة نفسها على اندرويد خلال الشهر الماضي.

واكتشف موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 26.26.10.72 من تطبيق واتساب على نظام iOS.

وعند تثبيت أحدث نسخة تجريبية، يظهر للمستخدمين المؤهلين دائرة خضراء صغيرة أسفل يمين صورة جهة الاتصال داخل صفحة “معلومات جهة الاتصال” عند فتحها، وذلك إذا كانت جهة الاتصال متصلة بالإنترنت.

ويعمل المؤشر بشكل مباشر، إذ يختفي تلقائيًا بمجرد خروج جهة الاتصال من حالة الاتصال.

وأشار التقرير إلى أن واتساب يعرض المؤشر حاليًا داخل صفحة “معلومات جهة الاتصال” فقط، والتي يمكن الوصول إليها عبر الضغط على صورة جهة الاتصال، دون ظهوره في قائمة المحادثات أو تبويب الدردشات.



كما يعتمد المؤشر الجديد على إعدادات الخصوصية نفسها الخاصة بحالة “آخر ظهور” و”متصل الآن”، لذلك إذا اختار المستخدم إخفاء حالته عن الآخرين فلن يظهر المؤشر الأخضر أيضًا.

ولا تزال الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية على كلٍ من اندرويد وiOS، بينما لم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد طرحها لجميع المستخدمين.

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