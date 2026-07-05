تكنولوجيا: تسريب: iOS 27 يكشف عن جهاز أبل القابل للارتداء الجديد بدعم Visual Intelligence

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن إشارات داخل الشيفرة المصدرية لنظام iOS 27 تشير إلى جهاز جديد قابل للارتداء من أبل، يحمل رقم الطراز B790، مع دعم ميزة Visual Intelligence.

وعثر المستخدم @samhenrigold على هذه الإشارة داخل الشيفرة، إلا أنها لا تكشف الكثير من التفاصيل حول طبيعة الجهاز، باستثناء تأكيد توافقه مع مزايا Visual Intelligence.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين توجيه أسئلة إلى Siri حول الأشياء التي تظهر أمام كاميرا الهاتف، عبر استخدام تطبيق الكاميرا في أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 27، وهي متوفرة حاليًا على هواتف آيفون 15 Pro والإصدارات الأحدث.

ورغم غياب أي معلومات تؤكد هوية الجهاز، فإن وجود دعم لميزة تعتمد على التعرف على المعالم والنصوص والأجسام والشعارات يشير إلى أنه سيضم كاميرا مدمجة.

وأثار هذا التسريب تكهنات بأن الجهاز قد يكون أول نظارات ذكية من أبل تعمل بتقنيات الواقع المختلط، أو جهازًا آخر قابلًا للارتداء مزودًا بكاميرا.

في المقابل، تبدو فرضية تطوير سماعات AirPods مزودة بكاميرات أقل ترجيحًا، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تعليق أبل العمل على مشروع AirPods Ultra المزودة بكاميرات.

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