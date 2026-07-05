تكنولوجيا: سامسونج تعطل ميزة Vascular Load في ساعاتها الذكية داخل الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإزالة ميزة Vascular Load من ساعات Galaxy الذكية داخل الولايات المتحدة، وذلك مع إطلاق تحديث Samsung Health 7.0 وواجهة One UI 9 Watch، المقرر طرحهما في أواخر شهر يوليو.

ومن المتوقع أن تصل واجهة One UI 9 Watch مثبتة مسبقًا على ساعتي Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2، اللتين تشير الشائعات إلى أنه سيتم الكشف عنهما في 22 يوليو، بينما ستحصل الإصدارات الأقدم على التحديث بشكل تدريجي.

وبعد تعطيل ميزة Vascular Load، لن تظهر بياناتها داخل تطبيق Samsung Health، إلا أن المستخدمين سيظلون قادرين على تنزيل بياناتهم السابقة في أي وقت عبر التوجه إلى: “المزيد من الخيارات” > “الإعدادات” > “تنزيل البيانات الشخصية”.

وفي المقابل، ستستبدل سامسونج هذه الميزة بميزة جديدة تحمل اسم Blood Pressure Trend، والتي ستتوفر في ساعات Galaxy القادمة.

وستعمل الميزة الجديدة على قياس ضغط الدم بشكل دوري لإظهار تغيراته مع مرور الوقت، إلى جانب تقديم نصائح تساعد المستخدم على تبني عادات صحية.

وقبل البدء باستخدام Blood Pressure Trend، سيحتاج المستخدم إلى معايرة ساعة Galaxy باستخدام جهاز قياس ضغط الدم التقليدي المزود بسوار القياس.

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