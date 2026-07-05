تكنولوجيا: أمازون تقترب من إطلاق منافس Starlink رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب أمازون من إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها، والتي تحمل اسم Amazon LEO، لتدخل في منافسة مباشرة مع خدمة Starlink التابعة لشركة SpaceX.

وأعلن Chris Weber، نائب رئيس مشروع LEO في أمازون، أن الشركة نجحت حتى الآن في نشر أكثر من 390 قمرًا صناعيًا في المدار الأرضي المنخفض، وهو عدد يكفي، بحسب قوله، لتوفير تغطية مستمرة في المناطق المستهدفة خلال المرحلة الأولى.

وأضاف أن أمازون أنجزت بالفعل عدد عمليات الإطلاق المطلوبة لبدء الخدمة الأولية خلال العام الجاري، في إشارة واضحة إلى أن الخدمة قد تصبح متاحة رسميًا قبل نهاية عام 2026.

كما فتحت الشركة باب التسجيل في قائمة الانتظار للراغبين في تجربة الخدمة عند إطلاقها.

وستوفر أمازون ثلاثة أنواع من أجهزة الاستقبال، تشمل:

Nano بقياس 7 × 7 بوصات، مع سرعة تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

Pro بقياس 11 × 11 بوصة، مع سرعة تنزيل تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.

Ultra بقياس 20 × 30 بوصة، مع سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

ومن المتوقع أن تنافس خدمة Amazon LEO مباشرة شبكة Starlink، التي تُعد حاليًا أكبر شبكة أقمار صناعية للإنترنت في العالم.

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