تكنولوجيا: سامسونج تستعد لرفع أسعار شرائح الذاكرة مجددًا.. والأسعار مرشحة للارتفاع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حذرت Lenovo مؤخرًا من أن أسعار شرائح الذاكرة قد لا تعود إلى مستوياتها السابقة، ويبدو أن هذه التوقعات بدأت تتحقق، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن سامسونج تستعد لرفع أسعار شرائح الذاكرة مرة أخرى.

وبحسب مصادر من سلاسل التوريد وتقارير إعلامية صينية وكورية، تخطط سامسونج لزيادة متوسط أسعار بيع شرائح DRAM بنحو 20% خلال الربع الحالي، بعدما أبلغت بعض عملائها شفهيًا بهذه الزيادة.

ولا تقتصر هذه الخطوة على سامسونج فقط، إذ يُقال إن شركات تصنيع الذاكرة في كوريا الجنوبية تسعى أيضًا إلى رفع متوسط أسعار شرائح DRAM التقليدية بالنسبة نفسها مقارنة بالربع السابق، مستفيدة من استمرار الطلب القوي الناتج عن توسع استثمارات البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تواجه سامسونج وSK Hynix دعوى قضائية جماعية تتهمهما بالتلاعب بالأسعار والتركيز على إنتاج شرائح HBM4 المخصصة للذكاء الاصطناعي ذات الهوامش الربحية المرتفعة، على حساب الشرائح الموجهة للأجهزة الاستهلاكية.

وكان متوسط أسعار بيع شرائح DRAM لدى سامسونج قد ارتفع بأكثر من 90% خلال الربع الأول من العام، ثم ارتفع مجددًا بنحو 50% في الربع الثاني، ما يجعل الزيادة الجديدة البالغة 20% تأتي فوق قاعدة سعرية مرتفعة بالفعل.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه على أسعار الأجهزة الإلكترونية النهائية، إذ بدأت شركات مثل أبل بالفعل في رفع أسعار بعض أجهزة MacBook وهواتف آيفون، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل الارتفاع الكبير في تكلفة شرائح الذاكرة.

وتتوقع شركة TrendForce أن يظل المعروض من شرائح DRAM محدودًا خلال الربع الحالي، مع ارتفاع أسعار العقود بنسبة تتراوح بين 13 و18%، بينما يُنتظر أن ترتفع أسعار عقود شرائح NAND بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

كما تشير التقديرات إلى أن شرائح LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت من سامسونج قد ترتفع أسعارها بنحو 20% خلال الربع الثالث، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، والأجهزة فائقة النحافة، والهواتف الرائدة، مع توقعات بانخفاض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة تصل إلى 11% خلال عام 2026.

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