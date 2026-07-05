تكنولوجيا: هاتف Honor 600 يحصل على ترقية شاملة.. شاشة أكثر سطوعًا ومتانة ومقاومة للماء لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّم Honor 600 مجموعة من التحسينات الملحوظة مقارنة بالجيل السابق، مع تصميم مستوحى بصريًا من هواتف آيفون، وهيكل مصنوع بإطار من الألومنيوم غير اللامع، إلى جانب حصوله لأول مرة على معيار IP69K لمقاومة الماء والغبار.

وزادت سعة البطارية إلى 6400 مللي أمبير، رغم أن النسخة الأوروبية تأتي ببطارية أصغر مقارنة بالإصدار المخصص للسوق الصينية. كما حسّنت Honor ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحويل الصور إلى مقاطع فيديو، مع نتائج أكثر واقعية وجودة من السابق.

وفي جانب الاتصال، لا يزال الهاتف يفتقد دعم نطاق Wi-Fi 6E بتردد 6 جيجاهرتز، لكنه يحقق سرعات مرتفعة عبر شبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز، كما يقدم جودة جيدة في المكالمات مع أداء فعال لعزل الضوضاء.

أما الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، فتلتقط صورًا حادة ذات نطاق ديناميكي جيد، رغم أنها تميل أحيانًا إلى رفع سطوع المشاهد أكثر من اللازم. وتوفر الكاميرا فائقة الاتساع صورًا جيدة، مع إمكانية استخدامها أيضًا لتصوير الماكرو، بينما يظل التقريب الرقمي عمليًا حتى مستوى 4 مرات تقريبًا.

وتُعد شاشة OLED من أبرز نقاط القوة في الهاتف، إذ تصل ذروة سطوعها إلى أكثر من 8000 شمعة عند عرض محتوى HDR، بينما يتجاوز السطوع 3000 شمعة في الاستخدام اليومي. ورغم أن دقة الألوان ليست مثالية، فإن ذلك لا يظهر بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام الفعلي.

وبشكل عام، يقدم Honor 600 ترقية ناجحة بفضل البطارية الأكبر، والمعالج الأحدث، والشاشة فائقة السطوع، إلى جانب مقاومة الماء الشاملة. كما يضيف الهاتف ميزة تحديثات تمتد لست سنوات، مع جودة تصنيع جيدة وعمر بطارية قوي.

وفي المقابل، يفتقد الهاتف دعم Wi-Fi 6E، والشحن اللاسلكي، وعدسة التقريب، إلا أن انخفاض سعره مقارنة بالمنافسين يجعله يقدم قيمة جيدة، ويُعد خيارًا مناسبًا حتى لمستخدمي Honor 400 الراغبين في الترقية.

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