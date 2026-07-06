تكنولوجيا: System76 تكشف عن حاسب ألعاب جديد بمعالج Panther Lake وشاشة OLED لامعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة System76 عن إصدار جديد من حاسب الألعاب المحمول Adder Pro، الذي يأتي بمعالجات Intel Panther Lake الحديثة، إلى جانب بطاقات الرسومات من Nvidia وشاشة OLED بمعدل تحديث مرتفع.

ويعتمد الحاسب على معالج Intel Core Ultra 7 356H، الذي يضم 16 نواة موزعة بين 4 أنوية للأداء، و8 أنوية للكفاءة، و4 أنوية منخفضة الطاقة، مع أداء يُقال إنه يتفوق على معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 في بعض السيناريوهات.

كما يدعم الجهاز ذاكرة DDR5-5600 بسعة تصل إلى 96 جيجابايت، مع إمكانية الاختيار بين بطاقتي GeForce RTX 5060 Laptop وRTX 5070 Laptop، إضافة إلى منفذين من نوع M.2 لتركيب وحدات التخزين.

ويحمل الحاسب شاشة OLED بقياس 15.3 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وسطح لامع يمنح ألوانًا أكثر حيوية، لكنه قد يسبب انعكاسات ملحوظة في الأماكن شديدة الإضاءة. كما تأتي الشاشة بنسبة عرض 16:10 المناسبة للإنتاجية.

أما من ناحية المنافذ، فيضم الجهاز منفذي USB Type-C، ومنفذي USB Type-A، ومنفذ HDMI، بالإضافة إلى منفذ Ethernet بسرعة 1 جيجابت.

وأوضحت System76 أن الحاسب سيطرح للبيع خلال منتصف الشهر الجاري، دون الكشف عن سعره حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بسعر مرتفع نظرًا لمواصفاته القوية وارتفاع أسعار الذاكرة ووحدات التخزين.

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