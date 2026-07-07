تكنولوجيا: تقرير: Galaxy S27 Pro سيعتمد على Snapdragon في أسواق محددة وExynos 2700 عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى أن سامسونج ستعتمد على معالج Snapdragon في هاتف Galaxy S27 Pro داخل أسواق محددة فقط، بينما سيعمل الهاتف بمعالج Exynos 2700 في بقية الأسواق العالمية.

وبحسب تقرير كوري، سيحصل مستخدمو أمريكا الشمالية على نسخة مزودة بمعالج Snapdragon، في حين ستستخدم معظم الأسواق الأخرى معالج Exynos 2700. ولم يوضح التقرير ما إذا كانت الصين ستنضم إلى قائمة الأسواق التي ستحصل على نسخة Snapdragon كما جرت العادة.

في المقابل، سيأتي هاتف Galaxy S27 Ultra بمعالج Snapdragon الجديد في جميع الأسواق دون استثناء.

كما أوضح التقرير أن معالج Exynos 2700 سيُصنع بتقنية SF2P الجديدة من سامسونج، والتي توفر استهلاكًا أقل للطاقة بنسبة 26%، مع زيادة في ترددات التشغيل تصل إلى 15% مقارنة بمعالج Exynos 2600.

وتعتزم سامسونج أيضًا تغيير تصميم المعالج الداخلي، عبر وضع شريحة الذاكرة بجوار المعالج بدلًا من تثبيتها فوقه، وهو ما يساعد على تحسين تبديد الحرارة ورفع كفاءة التبريد.

ورغم أن التسريبات الأولى الخاصة بأداء Exynos 2700 لم تكن لافتة، فإن التقارير تشير إلى أن النسخ الاختبارية كانت تعمل بترددات منخفضة، بينما يُتوقع أن يصل التردد الأقصى للنواة الرئيسية إلى نحو 4.2 جيجاهرتز في النسخة النهائية.

وتضيف التقارير أن هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27+ سيعتمدان أيضًا على معالج Exynos 2700 في معظم الأسواق، مع استمرار استخدام Snapdragon في أمريكا الشمالية، وربما الصين.

المصدر