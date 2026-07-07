تكنولوجيا: y تعزز نفوذها بالاستحواذ على ITV وتقترب من تجاوز YouTube في بريطانيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sky، المملوكة لـ Comcast، استحواذها على أنشطة الإعلام والترفيه التابعة لشركة ITV، في صفقة تبلغ قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني، مع استمرار بث قنوات ITV وخدمة ITVX مجانًا للمشاهدين.

وبدأت المفاوضات بين الشركتين في نوفمبر الماضي، وانتهت باتفاق ينص على دفع Sky مبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني نقدًا، إلى جانب نقل ملكية شركة Love Productions، المنتجة لعدد من البرامج الشهيرة، أبرزها The Great British Bake Off.

كما ستدفع Sky مبلغًا إضافيًا قدره 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2028، بشرط تحقيق أهداف محددة للإيرادات الإعلانية.

ولا تشمل الصفقة ذراع الإنتاج ITV Studios، إلا أن Sky التزمت بإنفاق 2.1 مليار جنيه إسترليني على محتوى الاستوديوهات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتُعد ITV أكبر شبكة بث تجارية في المملكة المتحدة، إذ يصل عدد مشاهديها أسبوعيًا إلى نحو 40 مليون شخص، إضافة إلى 16.5 مليون مستخدم رقمي شهريًا.

ومع دمج قاعدة المشاهدين بين الشركتين، سيستحوذ الكيان الجديد على نحو 20% من إجمالي المشاهدة المنزلية في المملكة المتحدة، ما يجعله يتفوق على YouTube ويحتل المركز الثاني في السوق، بينما تواصل BBC تصدرها للمشهد الإعلامي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة المتزايدة مع المنصات الرقمية العالمية، إذ أكدت الشركتان أن الوصول إلى حجم أكبر أصبح ضرورة لمواجهة خدمات البث العملاقة ومنصات مثل YouTube داخل السوق البريطانية.

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