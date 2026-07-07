تكنولوجيا: تسريب: هواوي تستعد لإطلاق هاتفين قابلين للطي هذا العام وطراز جديد بشاشة عريضة في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب الموثوق Digital Chat Station أن هواوي تستعد لإطلاق هاتفين جديدين قابلين للطي خلال النصف الثاني من العام الجاري، أحدهما ثلاثي الطي والآخر بتصميم الكتاب التقليدي.

وبحسب التسريبات، سيأتي الهاتف الثلاثي القابل للطي Huawei Mate XT2 كخليفة لسلسلة Mate XT، مع التركيز على تحسين آلية الطي الثلاثية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مواصفاته.

وفي المقابل، تستعد الشركة أيضًا لإطلاق Huawei Mate X9، الذي سيأتي بشاشة خارجية قياس 6.5 بوصة، وشاشة داخلية أكبر بقياس 8.15 بوصة، مقارنة بشاشة 8 بوصات في هاتف Mate X7.

كما تشير المعلومات إلى أن الهاتفين سيعتمدان على معالج Kirin 9050 Pro الجديد، المتوقع تقديمه مع سلسلة Mate 90، والذي يُقال إنه يقدم أداءً يقترب من معالجات 3 نانومتر، رغم أنه لن يُصنع بهذه الدقة.

وسيحصل Mate X9 على بطارية تتجاوز سعتها 6000 مللي أمبير، مع كاميرا رئيسية محسنة تعتمد مستشعرًا بقياس 1/1.3 بوصة، إلى جانب كاميرا للتقريب، ومن المرجح أيضًا كاميرا فائقة الاتساع.



أما من ناحية السعر، فتشير التوقعات إلى أن يبدأ سعر Huawei Mate X9 من نحو 10 آلاف يوان صيني، وهو أقل من سعر الإطلاق الأساسي لهاتف Mate X7، بينما لا توجد أي معلومات حول سعر Mate XT2.

وأضاف المسرب أن هواوي تخطط خلال العام المقبل لإطلاق هاتف جديد قابل للطي بشاشة عريضة صغيرة، والذي يُرجح أن يكون خليفة هاتف Huawei Pura X.

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