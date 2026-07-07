تكنولوجيا: سوني تشوق لكاميرا RX10 V الجديدة.. وإطلاقها الخميس مع ترقيات غير متوقعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سوني رسميًا اقتراب إطلاق الكاميرا الجديدة RX10 V، بعدما نشرت مقطعًا تشويقيًا يكشف عن موعد الإعلان الرسمي، والمقرر يوم الخميس 9 يوليو.

وكانت التسريبات السابقة تشير إلى أن الكاميرا ستحصل على تحديثات محدودة، مثل معالج جديد ومنفذ USB-C، إلا أن الفيديو التشويقي كشف عن ترقيات أكبر من المتوقع.

وأبرز هذه التغييرات يتمثل في العدسة الجديدة، إذ تحمل الكاميرا عدسة بمدى بؤري 9.1 إلى 235 ملم وبفتحة عدسة تتراوح بين f/2.4 وf/4، مقارنة بعدسة الجيل السابق التي كانت تأتي بمدى 8.8 إلى 220 ملم. ويشير ذلك إلى اعتماد تصميم جديد أو تطوير كبير للعدسة.

وإذا حافظت سوني على مستشعر بقياس بوصة واحدة كما في الإصدار السابق، فستوفر الكاميرا مدى مكافئًا يتراوح بين 25 و640 ملم، مع تقريب بصري يصل إلى نحو 26 مرة.

كما يُظهر التصميم الخارجي تغييرات واضحة، إذ انتقل قرص أوضاع التصوير إلى الجهة المقابلة لمعين المنظر، بينما يبدو أن قرص التحكم في التصوير المتواصل قد أزيل، إلى جانب اعتماد تصميم أكثر حدة في الجزء العلوي من الهيكل.

وقد يشير هذا التغيير في التصميم إلى تحديثات تقنية أوسع، إلا أن سوني لم تكشف عنها حتى الآن. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الكاميرا ستستخدم بطارية NP-FZ100 الأكبر حجمًا، والتي توفر سعة أكبر بنحو الضعف مقارنة ببطارية الجيل السابق.

ويُذكر أن كاميرا RX10 IV، التي طُرحت عام 2017، جاءت بمستشعر بدقة 20 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة، وشاشة لمس قياس 3 بوصات، ومنظار OLED، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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