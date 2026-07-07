تكنولوجيا: سامسونج تكشف ثمن الشاشة الخالية من التجعد في Galaxy Z Fold8 وFold8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن التنازل الذي قدمته سامسونج لتوفير شاشة شبه خالية من التجعد في هاتفي Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra، المتوقع الإعلان عنهما خلال حدث Galaxy Unpacked في لندن يوم 22 يوليو.

وبحسب المسرب Ice Universe، أعادت سامسونج تصميم آلية المفصلة بالكامل مقارنة بسلسلة Galaxy Z Fold7، وهو ما ساهم في تقليل التجعد في منتصف الشاشة بشكل كبير.

لكن هذا التغيير جاء على حساب مرونة المفصلة، إذ أصبحت عملية فتح الهاتف وإغلاقه أكثر حسمًا وصلابة، ولم يعد من السهل تثبيت الجهاز عند زوايا مختلفة كما كان الحال في الإصدارات السابقة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتفين قد لا يدعمان الاستخدام عند أي زاوية فتح، وإنما عند زوايا محددة فقط، وهو ما يُعد الثمن الذي دفعته سامسونج للوصول إلى شاشة بمستوى تجعد يقترب من هاتف Oppo Find N6، وربما ينافس أيضًا هاتف iPhone Ultra القابل للطي المرتقب.

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