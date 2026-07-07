تكنولوجيا: احتجاجات داخل سامسونج.. موظفو DX يخططون للتظاهر بسبب تفاوت ضخم في المكافآت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد موظفو قطاع Device Experience (DX) في سامسونج لتنظيم تجمع احتجاجي يوم 16 يوليو بالقرب من مصنع الشركة في مدينة سوون، اعتراضًا على الفارق الكبير في مكافآت الأداء بين موظفي هذا القطاع وموظفي قطاع أشباه الموصلات Device Solutions (DS).

وتأتي هذه الخطوة بعدما توصلت سامسونج في مايو الماضي إلى اتفاق مع اتحاد موظفي قطاع DS، أتاح صرف مكافآت أداء ضخمة لموظفي أشباه الموصلات، إلا أن الاتفاق أثار استياء العاملين في القطاعات الأخرى.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يحصل موظفو قطاع DX على مكافآت تبلغ نحو 6 ملايين وون كوري، بينما قد تصل مكافآت موظفي قطاع DS إلى 600 مليون وون كوري، أي بفارق يصل إلى 100 ضعف.

وكان موظفو DX قد بدأوا احتجاجهم الشهر الماضي بارتداء الملابس السوداء أثناء العمل، فيما يُتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف موظف في التجمع المرتقب، من أصل نحو 28 ألف عضو في الاتحاد.

وأكد أحد ممثلي الاتحاد أن الاحتجاج يأتي رفضًا لما وصفه بتهميش قطاع DX خلال مفاوضات الأجور، والمطالبة بمعاملة أكثر عدالة فيما يتعلق بمكافآت الأداء.

وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستعلن عن قفزة كبيرة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بالطلب القوي على شرائح DRAM وHBM وNAND، وهو ما يفسر ارتفاع مكافآت موظفي قطاع أشباه الموصلات، إذ تنص الاتفاقية المبرمة معهم على توزيع 10.5% من أرباح القطاع التشغيلية كمكافآت أداء.

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