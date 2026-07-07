تكنولوجيا: سوني توقف تتبع وقت اللعب للألعاب المادية على PS5 قبل التحول الكامل إلى الرقمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتكى عدد من مستخدمي PlayStation 5 من ظهور وقت اللعب على بعض الألعاب المادية على أنه صفر ساعة، في مشكلة أثارت استياء اللاعبين، خاصة بعد إعلان سوني وقف إنتاج أقراص ألعاب PS5 الجديدة ابتداءً من عام 2028.

وبحسب تقارير المستخدمين، تؤثر المشكلة بشكل رئيسي على الألعاب التي تعمل عبر أقراص Blu-ray، مثل Kingdom Come: Deliverance II وGTA 5 وExpedition 33، بينما تستمر الألعاب الرقمية في عرض وقت اللعب بشكل طبيعي.

وأشار بعض اللاعبين إلى أن الألعاب التي تمتلك ترخيصًا رقميًا أو محتوى إضافيًا قابلًا للتنزيل (DLC)، مثل Persona 3، لا تعاني من هذه المشكلة.

ويرجح أن يكون الخلل مرتبطًا بمشكلة تقنية في خدمة PSN، وليس بخطة سوني للتحول الكامل إلى التوزيع الرقمي، خاصة أن المشكلة ظهرت بعد إزالة ألعاب عشوائية غير مرغوب فيها كانت تظهر في سجل الألعاب التي تم تشغيلها مؤخرًا.

ورغم اعتراف دعم PlayStation بوجود الخلل، فإن الشركة لم تحدد موعدًا لإصلاحه حتى الآن.

وتأتي هذه المشكلة في وقت يزداد فيه الجدل حول مستقبل الألعاب المادية، إذ تشير تقارير إلى أن النسخ الفيزيائية لبعض الألعاب، مثل GTA 6، قد تحتوي على رمز تحميل فقط بدلًا من قرص اللعبة، وهو ما يقلل من إمكانية إعادة بيعها أو تداولها لاحقًا.

ورغم أن الخلل لا يمنع تشغيل الألعاب، فإنه يثير قلق اللاعبين الذين يهتمون بتتبع ساعات اللعب وسجل الإنجازات على حساباتهم.

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