تكنولوجيا: iOS 27 Beta 3 يسهّل التحكم في مستوى وضع Adaptive لسماعات AirPods

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت أبل في الإصدار التجريبي الثالث من iOS 27 طريقة جديدة تجعل التحكم في مستوى وضع Adaptive في سماعات AirPods أكثر سهولة، وذلك ضمن مجموعة من التغييرات الجديدة التي تضمنها التحديث.

ويعمل وضع Adaptive على المزج بين خاصيتي عزل الضوضاء النشط ووضع الشفافية، بحيث يضبط تلقائيًا كمية الأصوات المحيطة التي تصل إلى المستخدم وفقًا للبيئة المحيطة.

وفي الإصدارات الحالية، يتطلب تعديل مستوى هذا الوضع الدخول إلى الإعدادات > Bluetooth، ثم الضغط على زر المعلومات بجوار سماعات AirPods، ومن هناك يمكن الوصول إلى شريط التحكم الخاص بمستوى الأصوات المحيطة.

أما في iOS 27 Beta 3، فأصبح الوصول إلى هذه الإعدادات أسهل، إذ تظهر أوضاع الاستماع الأربعة مباشرة داخل صفحة إعدادات السماعات، وهي: إيقاف التشغيل، الشفافية، Adaptive، وعزل الضوضاء.

وعند اختيار وضع Adaptive، تظهر خيارات جديدة تتيح للمستخدم جعل تأثير عزل الضوضاء أقوى أو أضعف بضغطة واحدة، بدلًا من التنقل إلى إعدادات إضافية.

ورغم هذا التغيير، لا يزال المستخدم غير قادر على تحديد مستوى مخصص بحرية، إذ تقتصر الخيارات على الوضع الافتراضي أو رفع أو خفض شدة التأثير.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة لا تزال ضمن النسخة التجريبية، لذلك قد تُجري أبل عليها تعديلات إضافية قبل طرح الإصدار النهائي من iOS 27، أو قد تقرر عدم تضمينها في النسخة العامة.

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