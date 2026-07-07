تكنولوجيا: شركة Abxylute تطلق رسميا وحدة التحكم التلسكوبية الجديدة S8 Lite عبر منفذ USB-C للهواتف والأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعلنت شركة Abxylute عن إصدار جديد يأتي بتكلفة اقتصادية وأقل سعراً ويحمل الطراز الجديد اسم Abxylute S8 Lite ولتحقيق هذا السعر المنخفض قامت الشركة بالاستغناء تماماً عن ميزة الاتصال اللاسلكي والاعتماد على الاتصال السلكي المباشر وتأتي وحدة التحكم الجديدة Abxylute S8 Lite بتصميم تلسكوبي قابل للتمدد حيث تتصل بالأجهزة المتوافقة عبر منفذ من نوع USB-C متواجد في الجانب الأيمن ويعني هذا الانتقال إلى الاتصال السلكي المباشر أن وحدة التحكم الجديدة لن تكون متوافقة مع منصات الألعاب الشهيرة مثل Nintendo Switch وأيضاً Switch 2 على عكس الإصدار اللاسلكي S8 القديم الذي كان يدعم تقنية Bluetooth ويعمل مع منصات Nintendo وتم تصميم وحدة التحكم الجديدة لتناسب الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل Android أو نظام iOS والمجهزة بمنفذ USB-C بشرط ألا يتعدى الطول الأقصى للجهاز 216 mm

ويتميز جهاز S8 Lite باحتوائه على عصا تحكم غير متماثلة تعتمد على تقنية المغناطيس المتطورة فئة Hall Effect وتأتي أزرار ABXY بترتيب وتصميم يحاكي أجهزة Xbox الشهيرة مع توفير لوحة توجيه D-pad قابلة للاستبدال حيث تتضمن العلبة الخيارات المتقاطعة والدائرية بجانب دعم أوضاع التشغيل المتقدمة مثل macro mode وأيضاً وضع التوربو turbo mode ويضم الجهاز محفزات خطية تعتمد على تقنية Hall Effect وزرين خلفيين يمكن تخصيصهما بالكامل بالإضافة إلى مقابض كاملة الحجم ومحسنة لتوفير راحة تامة أثناء اللعب

و يشتمل الجهاز على منفذ إضافي من نوع USB-C لدعم ميزة الشحن أثناء اللعب passthrough charging وسيكون بمقدور المستخدمين ضبط وتعديل العديد من الخصائص التقنية مثل حساسية عصا التحكم وأوضاع الإدخال وإعادة تعيين وظائف الأزرار بالكامل من خلال تطبيق الهاتف المخصص ABXY game app

وتتوفر وحدة التحكم الجديدة Abxylute S8 Lite للشراء الفوري حالياً بسعر يبلغ 39.99 دولار وتأتي في خيار لون أسود واحد فقط

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