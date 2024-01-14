تراند اليوم : سعر الدولار اليوم فى مصر الاحد ١٤ يناير ٢٠٢٤

الرياض - أميرة القحطاني - سعر الدولار اليوم فى مصر الاحد ١٤ يناير ٢٠٢٤، لم يشهد سعر الدولار الأمريكي تغييرات كبيرة مقارنة بالجنيه المصري في تداولات اليوم الأحد 14-1-2024 وفقًا لآخر ما ظهر على شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

ويبدي العديد من الناس اهتمامًا بحركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خاصة في ظل المطالبات بتحرير سعر الصرف، ويولي معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا من قبل جمهور المصريين.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء ، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 30.75 جنيه للشراء ، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء ، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل في البنك التجاري الدولي سعر الدولار بمقدار 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ الدولار في المصرف المتحد حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وبلغ الدولار في المصرف العربي الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وبلغ الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ الدولار في بنك التعمير والإسكان حوالي 30.85 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.