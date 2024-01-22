كريستيانو رونالدو: تسجيل الأهداف ليس أمرًا سهلًا في الدوري السعودي

الرياض - أميرة القحطاني - رد اللاعب البرتغالي المشهور كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليًا في نادي النصر السعودي، على بعض الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب اعتقاد بعض الأشخاص أن مسيرته الكروية قد بلغت ذروتها بعد رحيله عن مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022، وبالتحديد عقب إعلان صفقة إنتقاله إلى دوري روشن خلال شهر يناير 2023 بعد فسخ عقده بالتراضي مع الشياطين الحمر في نوفمبر 2022.

وأكد “الدون” أنه مازال يحقق الإنجازات والأرقام القياسية، حيث نال لقب هداف العام الماضي برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على عدد من النجوم في أوروبا بما في ذلك إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وفي مقابلته مع صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أكد رونالدو أنه يمتلك الكثير من الإمكانات الفنية وأنه تدرب بجد مع النصر وقدم أداء جيدا في الموسم الماضي وحاليًا، وأنه يعمل بجدية مع الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو.

كما شدد رونالدو، على أنه لا يتأثر بالانتقادات وأنه يواصل تقديم أفضل ما لديه لفريقه ولمنتخب بلاده، وأشار إلى أنه اتخذ قرار الرحيل إلى السعودية بنجاح ومازال يجتهد في التحدي.

وأعرب رونالدو عن فخره بتفوقه على لاعبين صاعدين مثل هالاند وكين ومبابي، وأكد أنه الى جانب أنه يعتقد أنه سيظل قادرًا على تحقيق النجاح حين يصبح عمره 39 عامًا.

وفيما يتعلق بأهدافه في عام 2023، أشار إلى أن تسجيل الأهداف ليس أمرًا سهلًا بغض النظر عن الدوري الذي يلعب فيه، وأشار إلى أن دوري روشن شهد تطورًا كبيرًا وسيكون من بين أفضل ثلاث دوريات في العالم في المستقبل القريب، وأكد أنه سيستمر في السعودية وسينافس هالاند مرة أخرى على لقب هداف العام القادم.