أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور الثلاثاء 23 يناير (سمك – جمبري – استاكوزا – كاليماري) بسعر الجملة

الرياض - أميرة القحطاني - سوق العبور بعلن عن أحدث أسعار المأكولات البجرية اليوم 23 يناير 2024 حيث يعتبر السوق أكبر مقصد لتجار الأسماك والمواطنين المصريين لشراء أفضل أنواع الأسماك النيلية والبحرية بالإضافة عن أجود أنواع الجمبري بمختلف الأحجام جامبو وكبير ومتوسط وصغير وأنواع أخري مثل الإستاكوزا والكاليماري لعمل أشهي أطباق المأكولات البحرية 2024 واليكم أهم المنتجات داخل سوق العبور اليوم.

الأسماك النيلية (البلطي – البوري – قشر بياض – قراميط ……..الخ)

الأسماك البحرية (مكرونة – برانيس – مرجان – موسي – قرش – ……الخ)

أسماك مزارع

الجمبري (جامبو – كبير – وسط – صغير)

استاكوزا و كاليماري

أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

يتابع الجمهور المصري يوميا آخر أسعار المأكولات البحرية داخل سوق العبور حيث تعد المأكولات البحرية واحدة من أفضل المأكولات المحببة لدي المصريين حيث تعتبر مواد غنية جدا بالكثير من أفضل المواد الغذائية الهامة للجسم مثل البروتينات والفيتامينات والأوميجا 3 ويعتبر سوق العبور من أفضل الأماكن لشراء أفضل أنواع السمك والجمبري والسبيط والاستاكوزا ونستعرض لكم الآن أبرز الأسعار داخل السوق.

أسعار الأسماك النيلية داخل سوق العبور

تعرف على أسعار أفضل أنواع الأسماك النيلية داخل سوق العبور ليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 واعرف أفضل أسعار اليوم لمنع استغلال التجار وتعد الأسماك النيلية من أفضل الأنواع التي يقبل عليها المصريون واليكم أهم اسعار اليوم.

النوع السعر العبوة سمك بلطي 1 من 65 إلى 75 جنية تكنا بلاستيك سمك بلطي 2 من 58 إلى 64 جنية تكنا بلاستيك سمك بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنية تكنا بلاستيك سمك فيلية بلطي من 40 إلى 200 جنية بالطلب سمك قشر بياض من 75 إلى 115 جنية تكنا بلاستيك سمك قراميط من 30 إلى 50 جنية تكنا بلاستيك سمك ثعابين من 50 إلى 250 جنية تكنا بلاستيك سمك بوري 1 من 90 إلى 140 جنية تكنا بلاستيك سمك بوري 2 من 70 إلى 80 جنية تكنا بلاستيك

أسعار الأسماك البحرية داخل سوق العبور

اشتري الآن أفضل أنواع الأسماك البحرية داخل سوق العبور حيث تعد من أشهى المأكولات المحببة لدى المصريين واليكم تقرير مفصل حول أحدث أسعار الأسماك البحرية اليوم 23 يناير 2024 داخل سوق العبور.

النوع السعر العبوة مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنية طاولة خشب مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنية طاولة خشب برانيس اسكندراني من 70 إلى 110 جنية طاولة خشب سمك موسي من 180 إلى 380 جنية طاولة خشب سمك قرش من 30 إلى 50 جنية طاولة خشب سمك حدادي من 10 إلى 20 جنية طاولة خشب سمك مرجان 1 من 60 إلى 70 جنية طاولة خشب سمك مرجان 2 من 45 إلى 55 جنية طاولة خشب سمك بربون 1 من 65 إلى 75 جنية طاولة خشب سمك بربون 2 من 50 إلى 60 جنية طاولة خشب سمك سردين من 65 إلى 85 جنية طاولة خشب سمك كسكمري من 55 إلى 75 جنية طاولة خشب سمك شعور من 60 إلى 110 جنية طاولة خشب سمك وقار من 75 إلى 145 جنية طاولة خشب سمك قاروص من 60 إلى 160 جنية طاولة خشب

أسعار الجمبري والإستاكوزا والكاليماري

اعرف الآن آخر أسعار المأكولات البحرية من جمبري واستاكوزا والكاليماري داخل سوق العبور 23 يناير 2024 حيث تعد تلك المأكولات من أفضل المأكولات التي يقبل عليها المصريين خلال العطلات نظرا لطعمها المحبب والقيمة الغذائية الكبيرة واليكم أحدث الأسعار اليوم.

النوع السعر العبوة جمبري جامبو من 510 إلى 620 جنية طاولة خشب جمبري 1 من 440 إلى 500 جنية طاولة خشب جمبري 2 من 320 إلى 42 جنية طاولة خشب جمبري 3 من 90 إلى 230 جنية طاولة خشب جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنية كرتونة سعر الكابوريا من 40 إلى 210 جنية طاولة خشب سعر (سبيط – كاليماري – سابيا) من 170 إلى 420 جنية طاولة خشب