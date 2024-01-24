في الشتاء البارد.. 9 من الفوائد الصحية للتمر مثبتة علميًا ستدهشك

الرياض - أميرة القحطاني - الفوائد الصحية للتمر مذهلة ويجب أن يعرفها كل شخص، فإن التمور ، هذه الثمار اللذيذة لشجرة نخيل التمر، والتي كانت عزيزة في الشرق الأوسط على مر العصور، تعتبر مصدرًا للقوة الغذائية، فهي مليئة بالسكريات الطبيعية والألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد، وتتراوح فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى من تعزيز صحة الدماغ والمساعدة على الهضم إلى تعزيز المخاض الطبيعي لدى الأمهات الحوامل، وغيرها الكثير، فلنلقِ نظرة على عالم التمور الحلو والمغذي وأبرز فوائده الصحية التي أثبتها العلم.

تاريخ التمر

قبل الخوض في الفوائد الصحية للتمر لنتعرف على تاريخ الموغل في القدم، فهذه الثمرة الحلوة المطاطية من شجرة نخيل التمر، كانت الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين، ويعتبر المسلمون النخيل والتمر مقدسين، وطوال فترة الصيام الديني في شهر رمضان، تعد هذه الفواكه المجففة عنصرًا شائعًا في النظام الغذائي.

يمكن أن تحتوي كل تمرة على حوالي 60 إلى 70 بالمائة من السكر وكمية عالية من الألياف، اعتمادًا على النوع، مما يجعلها مثالية كمعزز للطاقة الصحية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد وقد يساعد في مكافحة فقر الدم.

تحظى التمور الآن بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وتستخدم كمحلي طبيعي في العصائر والمنتجات المخبوزة مثل الكعك، ويمكنك أيضًا شراء الأصناف الفاخرة المحشوة باللوز أو زبدة الفول السوداني والمنتجات المتخصصة مثل دبس التمر ، وهو شراب لزج حلو يمكن رشه على الفطائر أو العصيدة.

القيمة الغذائية للتمر

تنبع أهمية الفوائد الصحية للتمر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية FoodData Central، يعد التمر مصدرًا جيدًا للطاقة والألياف والسكر ومختلف الفيتامينات والمعادن. يمكن العثور على المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والزنك ، وبصرف النظر عن العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، فقد تحتوي أيضًا على فيتامينات مهمة مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب6 والفولات وفيتامين أ وفيتامين ك .

وتشير مراجعة نشرت عام 2008 في مجلة Critical Review in Food Science and Nutrition من قبل الباحثين في جامعة كورنيل تشانغ يونغ لي ومحمد علي الفارسي إلى أنه يمكن تلبية أكثر من 15٪ من الاحتياجات اليومية من المعادن الأساسية مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم، وذلك بتناول 100 جرام، أي حوالي 4 تمرات يومياً.

الفوائد الصحية للتمر

دعونا نلقي نظرة على بعض الفوائد الصحية الرئيسية للتمر بالتفصيل أدناه.

يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للطاقة

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. يمكن أن تعزى الطاقة العالية الموجودة فيها إلى المحتوى العالي من السكر، تشير التقديرات إلى أن العديد من الأشخاص حول العالم يتناولون التمور الطبيعية قليلة الدسم كوجبة خفيفة سريعة بعد الظهر عندما يشعرون بالخمول أو الركود للمساعدة في رفع مستويات الطاقة بسرعة.

في كثير من الأحيان، عندما تمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، أو في الخارج، أو حتى على آلة التمدد في المنزل، تشعر بالإرهاق، تشير دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية إلى أن التمر الغني بالعناصر الغذائية الأساسية قد يساعدك على استعادة طاقتك على الفور.

قد يعزز صحة الدماغ

يشير فريق البحث بقيادة الدكتور مصطفى محمد عيسى، إلى أن التمر يمكن أن يدافع ضد الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ، كما تتميز ثمار نخيل التمر، الغنية بالألياف الغذائية، بوفرة من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الفيروليك، وهذه المركبات قد تلعب دورًا في إبطاء تقدم مرض الزهايمر والخرف .

ومع ذلك، فإن إجراء المزيد من الدراسات البشرية ضروري لترسيخ تأثير التمر على صحة الدماغ.

يمكن أن يخفف الإمساك

تم استخدام التمر تقليديا في الطب التونسي كعلاج للإمساك ، وقد تم تأكيد هذه الادعاءات بشكل أكبر من خلال دراسة على الحيوانات اختبرت آثار مستخلص لب التمر وعصير النخيل على نشاط العبور الهضمي (GIT) في الفئران البالغة الأصحاء.

وفي دراسة منفصلة، ​​شهد الأفراد الذين تناولوا 7 تمرات يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع تحسنًا ملحوظًا في تكرار البراز وزيادة حركات الأمعاء مقارنة بالفترات التي لم يتم فيها تناول التمر.

غنية بالألياف الغذائية

أكدت دراسة أجريت عام 2005 على المستويات العالية من الألياف الغذائية في هذه الفواكه المجففة، وخاصة النوع غير القابل للذوبان، هذه الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر لا تزيد من حجم البراز فحسب، بل قد تخفف أيضًا من أعراض الإمساك.

ووفقا لمراجعة نشرت في مجلة مراجعات التغذية ، قد تساعد الألياف أيضًا في علاج حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، والتهاب الرتج ، والبواسير.

قد يساعد في علاج الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية

وجدت الأبحاث التي أجراها وسيم روك وزملاؤه في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن استهلاك التمر يخفض بشكل فعال مستويات الدهون الثلاثية ويكافح الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر الهامة لأمراض القلب وتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، والمعروفة باسم تصلب الشرايين.

أبرزت دراسة أجريت عام 2021 أن التمر غني بالبوليفينول ، وخاصة الفلافونويد، وبعض المغذيات الدقيقة ، والألياف الغذائية. تؤثر هذه المكونات بشكل إيجابي على صحة الأوعية الدموية وقد تساعد في تقليل أمراض الأوعية الدموية لدى البشر.

يمكن أن يعالج العجز الجنسي والعقم

يحتوي التمر على مركبات مثل القلويدات والصابونين والفلافونويدات التي قد تعزز الرغبة والنشاط الجنسي لدى كلا الجنسين من خلال التأثير على الجهاز العصبي المركزي وتعزيز إفراز الدوبامين، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم هذا الادعاء.

يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي

وجدت الدراسة المنشورة في Inflammation Research أن العلاج المناعي لنخيل التمر كان فعالاً في تقليل العديد من علامات الالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي الذي يؤثر على جزء كبير من السكان في الولايات المتحدة.

يمكن أن يمنع العمى الليلي

وفقا لمقال في مجلة Heart Views، فإن التمر غني بالكاروتينات وفيتامين أ، مما قد يساعد في الوقاية من العمى الليلي والحفاظ على الرؤية الصحية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير التمر على العشى الليلي لتأكيد هذا الادعاء.

قد يعزز المخاض الطبيعي عند النساء

قد يكون التمر وسيلة طبيعية لتشجيع المخاض عند النساء الحوامل، كشفت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة أمراض النساء والتوليد أنه من بين 154 امرأة حامل تناولت التمر، لم تكن هناك حاجة لتحريض المخاض باستخدام البروستاجلاندين والأوكسيتوسين، ولم تلاحظ أي آثار سلبية على الأم أو الطفل.

وأبرزت دراسة أخرى أن تناول 6 تمرات يوميًا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى تحفيز المخاض، وعلاوة على ذلك، في دراسة أخرى، شهدت النساء الحوامل اللاتي تناولن 70-76 جرامًا من التمر يوميًا اعتبارًا من الأسبوع السابع والثلاثين، في المتوسط، ساعات أقل في المخاض النشط مقارنة بأولئك الذين امتنعوا عن تناول التمر.

كيفية تناول التمر؟

بعد أن تعرفنا على الفوائد الصحية للتمر، وبصرف النظر عن تناولها كما هي، يستهلكها الناس بعدة طرق مثل:

خلط عجينة التمر مع الحليب والزبادي .

استخدمي معجون التمر كخبز كجزء من وجبة إفطار لذيذة وصحية .

أضف فتات التمر إلى الحبوب والعصيدة.

استخدمي سكر التمر، وهو النوع المجفف المطحون إلى قطع صغيرة.

تحذير: على الرغم من أن هذه الفواكه المجففة تحمل قيمة غذائية هائلة، إلا أنه يجب توخي الحذر الشديد عند اختيارها لأن سطحها لزج للغاية، مما قد يجذب شوائب مختلفة.

أخيرًا، ضع في اعتبارك أن التمر المجفف يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السكر والسعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى إذا تم تناوله بكميات زائدة، لذلك، من الأفضل الحفاظ على تناوله باعتدال والاستمتاع به كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية المحتملة.