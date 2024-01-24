دراسة حديثة تكشف الوقت المناسب لممارسة الرياضة لفقدان الوزن

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، الوقت المناسب لممارسة الرياضة لفقدان الوزن، حيث توصلت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح قد تكون أكثر فعالية في فقدان الوزن من ممارستها في أوقات أخرى من اليوم، وشارك في الدراسة أكثر من 5 آلاف شخص، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في الصباح كانوا أقل عرضة للسمنة وانخفاض مؤشر كتلة الجسم لديهم مقارنة بالأشخاص الذين مارسوا الرياضة في أوقات أخرى من اليوم.

الوقت المناسب لممارسة الرياضة لفقدان الوزن – أفضل وقت

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في الصباح كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل خلال اليوم مقارنة بالأشخاص الذين مارسوا الرياضة في أوقات أخرى من اليوم، وأوضح الباحثون أن هناك عدة أسباب تجعل التمارين الصباحية أكثر فعالية في فقدان الوزن، منها:

أن الجسم يكون في حالة حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع في الصباح.

أن التمارين الصباحية تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

أن التمارين الصباحية تعطي دفعة من الطاقة طوال اليوم.

ولكن، أشارت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس، إلى أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو الوقت الذي يمكن فيه الشخص الالتزام به.

وقالت: “أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به، ما أنصح به الناس دائمًا هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك، إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك، إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضًا”.

وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح هي طريقة فعالة لفقدان الوزن، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة.