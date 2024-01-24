طعمة ميلك تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات براتب 7000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة طعمة ميلك عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من مندوبين مبيعات وسائقين للعمل فورًا بفروع الشركة في القاهرة والجيزة والإسماعيلية والمنيا والمنصورة والشرقية، برواتب مجزية تبدأ من 4800 جنية إلى 7000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة طعمة ميلك

مطلوب مندوبين مبيعات، براتب 7000 جنية.

مطلوب سائقين رخصة ثانية براتب 4800 جنية + 300 جنية حافز.

الشروط والمزايا

يشترط للوظائف جميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 60 سنة، وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية وتصل إلى 7000 جنية، وخطوط هاتف وزيادات سنوية، والعمل 9 ساعات يوميًا، واجازات سنوية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة كافة البيانات المطلوبة، وذلك من خلال استمارة التسجيل بالرابط التالي “وظائف شركة طعمة ميلك“.