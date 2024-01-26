نتيجة الصف الاول الإعدادي بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الاساسي.. اعرف درجاتك من هنا

الرياض - أميرة القحطاني - يواجه جميع طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة وأولياء أمورهم الفضول والترقب لمعرفة نتيجة الامتحانات، في هذا السياق نقدم على “مصر فايف” الرابط المباشر للتحقق من نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على بوابة التعليم الأساسي.

الإعلان عن النتائج

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أنه تم أمس الخميس الموافق 25 يناير 2024 ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على بوابة التعليم الأساسي.

روابط الاستعلام

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:

[نتيجة الصف الأول الإعدادي](https://eduserv.cairo.gov.eg/)

خطوات بسيطة للحصول على النتيجة

1. اضغط على رابط [نتيجة الصف الأول الإعدادي](https://eduserv.cairo.gov.eg/).

2. أدخل الرقم القومي.

3. حدد المرحلة الدراسية.

4. حدد الصف الدراسي.

5. حدد العام الدراسي.

6. حدد الفصل الدراسي.

7. اضغط على عرض النتيجة.

الإعلان عن النتيجة

ستظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على الرابط بالتفصيل، حيث يتضمن ذلك:

– اسم الطالب.

– رقم الجلوس.

– درجات الطالب في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي، التربية الرياضية، المشروعات البحثية، النشاط.

– المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

الاستعلام أيضًا عبر الهاتف

يمكنكم أيضًا الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 عبر الهاتف الأرضي عن طريق الاتصال على 09000100، أو بالتليفون المحمول على رقم 5757.