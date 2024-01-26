رسميًا.. الأهلي يعلن مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن محمد الشناوي، الحارس الأول لمنتخب مصر لكرة القدم، سيُجرى عملية جراحية بالمنظار على كتفه بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب والتدريبات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للتعافي واستعادة اللياقة البدنية بعد العملية التي سيخضع لها.

وذكر البيان أيضًا أنه تم التنسيق الوثيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني المصري بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، والجهاز الطبي للنادي الأهلي، إضافة إلى التعاون مع الطبيب الألماني المختص لضمان تنفيذ جميع الإجراءات الطبية بشكل دقيق ومتناسق.

وقدّم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني وكذلك زملاء الشناوي في المنتخب أطيب الأماني له بالشفاء العاجل.

وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في إطار مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وهو ما دفع النادي الأهلي إلى النظر في احتمالية التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال شهر يناير الجاري لتعويض الغياب المحتمل للحارس المميز خلال الفترة القادمة بسبب الإصابة.