طبيب منتخب مصر يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الكونغو الديموقراطية

الرياض - أميرة القحطاني - كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الفراعنة خلال التدريبات الأربعاء الماضي، حيث كشف موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية المقبلة.

وكان منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية، وستواجه الكونغو الديمقراطية.

وقال محمد أبو العلا في حديث تلفزيوني عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “إمام عاشور تعرض لإصابة خلال التدريبات بكرة خلفية مزدوجة ضربت رأسه، وأريد أن أؤكد أن الإصابات في الرأس تحدث كثيرًا في كرة القدم”، وأضاف: “تعاملنا مع الوضع بشكل جيد ونقلنا اللاعب إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة”.

وتابع: “عاشور في وعيه تمامًا الآن، ومن الأفضل أن نُراقب حالته لمدة 24 ساعة في المستشفى، ومن المتوقع أن يُغادر المستشفى غدًا”، وأوضح أنه تم استدعاء الإسعاف عقب إصابة اللاعب ونُقله إلى المستشفى على الفور.

وبخصوص مشاركة إمام عاشور في مباراة الكونغو الديمقراطية المقبلة، أشار إلى صعوبة ذلك بسبب بروتوكول الإصابات في الرأس، مشيرًا إلى أن اللاعب بحاجة إلى برنامج علاجي يستغرق 6 أيام، ما يجعله غير قادر على المشاركة في المباراة.

وأكمل: “إذا تأهل منتخب مصر إلى دور الـ8، فإمام عاشور سيكون لديه فرصة للمشاركة في تلك المرحلة من البطولة”.