لأول مرة السن حتى 40 عاما تعرف على الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة وموعد التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على صفحته الرسمية على الفيس بوك الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة لتعين 1000 إمام و1000 عامل مسجد بنظام التعاقد

موعد بدء التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

قال وزير الأوقاف جمعة أنه لأول مرة السن حتى 40 عاما فضلا على المسابقة الجديدة بالأفاف ستستقبل كل الحاصين على تقديرات بما فيهم الحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة. وأن الإعلان عن المسابقة سيكون خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف فضيلة الشيخ جمعة أنه من المقرر أن يفتح باب التقديم في المسابقة نهاية شهر يناير الجاري وبالتحديد الأسبوع المقبل يوم 30 من هذه الشهر.

أكد فضيلة الشيخ جمعة أنه سيتم تعين 1000 أمام و1000 عامل من الذين اجتازوا الاختبارات التي تقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالب الراغبين في هذه الوظائف الانتظار لإتاحة رابط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف الجديدة وسيتم التقديم إلكترونيا على الوظائف التي تتحها وزارة الأوقاف من خلال بوابة الوظائف الحكومية ويتم الضغط على تقديم طلب ملء الاستمارة الإلكترونية مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم .

الأوراق المطلوبة في مسابقة الجديدة بوزارة الوقاف 2024

1000 وظيفة في درجة إمام

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

أرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وجهان.

أرفاق صورة من صحيفة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي لتنظيم والإدارة وجهان.

شهادة التأهيل وبطاقة الخدمة المتكاملة في حالة الإعاقة.

صورة المؤهل.

صورة المؤهل العالي إن وجد.

صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

1000 وظيفة في درجة عامل مسجد بنظام التعاقد