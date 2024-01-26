مواعيد مباريات دور الـ 16 في أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

الرياض - أميرة القحطاني - انتهت مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، وتم الكشف عن مواعيد مباريات الدور الإقصائي الأول والمقرر انطلاقها السبت.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا، مُقسمين على ست مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 فرق، وتنص لوائح البطولة على صعود الفرق التي احتلت المركز الأول والمركز الثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، للتأهل إلى دور الـ16.

مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

– أنجولا ضد نامبيا، السبت 27 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

– نيجيريا ضد الكاميرون، السبت 27 يناير الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

– غينيا الاستوائية ضد غينيا، الأحد 28 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

– مصر ضد الكونغو الديمقراطية، الأحد 28 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

– الرأس الأخضر ضد موريتانيا، الإثنين 29 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

– السنغال ضد كوت ديفوار، الإثنين 29 يناير الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

– مالي ضد بوركينا فاسو، الثلاثاء 30 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

– المغرب ضد جنوب إفريقيا، الثلاثاء 30 يناير الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.