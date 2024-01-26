موقف أبو جبل ومحمد بسام وعلي لطفي من الانضمام إلى الأهلي بعد إصابة الشناوي

الرياض - أميرة القحطاني - بعد إصابة حارس المرمى محمد الشناوي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وجد فريق الكرة بالنادي الأهلي نفسه في مأزق، حيث سيغيب حارسه الأساسي عن الفريق لفترة تصل إلى نهاية الموسم الحالي بسبب هذه الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أثناء مباراة مصر والرأس الأخضر في آخر مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن مسؤولي نادي زد يصرّون على الاحتفاظ بحارس المرمى علي لطفي، نظرًا لعدم وجود بديل مناسب في حال رحيله إلى الأهلي.

بينما وافق حارس سيراميكا كليوباترا، محمد بسام، على الانضمام إلى صفوف الأهلي والتوقيع على بياض، بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت إدارة النادي موافقتها على رحيل بسام إلى القلعة الحمراء، لكنها طلبت ضم مصطفى شوبير ولاعب آخر مقابل الاستغناء عنه.

أما محمد أبو جبل، الحارس الثاني للمنتخب الوطني وبديل الشناوي الذي سيكمل بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والذي تألق في الأدوار الإقصائية حتى نهائي النسخة الماضية، فقد وافق على الانتقال إلى المارد الأحمر، ولكن ينتظر ناديه البنك الأهلي عرضًا رسميًا في حالة تأكيد الرغبة في ضمه.