منها «اللافندر».. 3 زيوت سجب استنشاقها لتقليل التهاب جيوبك الأنفية

الرياض - أميرة القحطاني - التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض الأكثر انتشاراً بين الصغار والكبار، وهي عبارة عن عدوى تصيب الجيوب الأنفية وقد يطلق عليها بعض الأطباء “عدوى الجيوب الأنفية” وتتسبب هذه العدوي بسبب التهابات الأنسجة المبطنة في الأنف وتكون نتيجة الجراثيم أو البكتيريا الموجودة بالجو، ويعرف الشخص أنه مصاب بالجيوب الأنفية عند الشعور بالآلم في الأنف عند الضغط عليها، ودائما ما يفقد الشعور بالشم أو التذوق، بالإضافة إلى الشعور بإرهاق الجسم وحدوث سيلان أو احتقان في الأنف الإحساس بالحمي أو السعال أو الصداع.

علاج الجيوب الأنفية

هناك العديد من طرق علاج الجيوب الأنفية في المنزل بطرق طبيعية ومن أبرزها الزيوت العطرية، والتي تحسن على الاسترخاء والتركيز، وقد أثبتت الأبحاث أن الزيوت العطرية تساعد على تقليل الاحتقان الذي ينتج عن التهابات الجيوب الأنفية ويخفف من حدتها، كما أنها تساعد على استرخاء تمدد الجيوب الأنفية.

زيت النعناع

يعتبر زيت النعناع من أقوى الزيوت التي تساعد على علاج الجيوب الأنفية ويحتوي على المنثول الذي يعزز من مستقبل المخاط في الأنف ويساهم في فتح مجاري الهواء للتنفس بشكل أفضل، وقد أكدت بعض الدراسات أنها يعمل كمضاد للبكتيريا ويخفف من الالتهابات.

زيت اللافندر

هذا من أكثر الزيوت العطرية التي تخفف من الألم والتورم، مما يعمل على تقليل أعراض احتقان الانف، وعند استنشاق زيت اللافندر يساعد على الإحساس بالاسترخاء فهو من أفضل المهدئات.

زيت الأوريجانو

أن هذا الزيت يحتوي على الكارفاكرول التي يعمل كمضاد طبيعي يساعد على منع نمو البكتيريا، وذلك يجعل زيت الأوريجانو يكافح التهابات الجيوب الأنفية في بدايتها.