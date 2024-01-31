التوفو فوائد صحية هائلة.. غني بالبروتين والكالسيوم والحديد

الرياض - أميرة القحطاني - التوفو هو إحدى منتجات فول الصويا، ويعتبر مصدرًا مثاليًا للبروتينات، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية نباتية، ويتم صناعة التوفو من حليب الصويا في عملية تشبه إلى حد كبير عمليات تصنيع الجبن من الحليب البقري، وقد تم تصنيع التوفو لأول مرة منذ قرون عديدة في الصين في عملية يقال إنها كانت مصادفة، ويعد التوفو جزء أساسي في المطابخ الأسيوية في شرق وجنوب شرق أسيا، ويتميز التوفو بفوائده الصحية، وذلك نظرا لما يحتويه من مركبات الايسوفلافون، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وفي هذا المقال سنتناول اهم فوائد التوفو الصحية

فوائد التوفو الصحية

حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومن أهمها:

البروتين: يحتوي التوفو على نسبة عالية من البروتين، الذي يعد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، حيث يلعب دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.

الكالسيوم: يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الأساسية لصحة العظام والأسنان، حيث يساعد على الحفاظ على قوتها وصلابتها.

الحديد: يحتوي التوفو على نسبة جيدة من الحديد، الذي يعد من المعادن الأساسية لصحة الدم، حيث يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

الألياف الغذائية: يحتوي التوفو على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

مضادات الأكسدة: يحتوي التوفو على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة.

التقليل من خطر الإصابة من أمراض القلب: يعد التوفو غني بمركبات الايسوفلافون، والتي تساعد على خض مستويات الكوليسترول الضار، كما تساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي، ويعمل على تحفيز أكسيد النيتريك الذي يساعد على تحسين تدفق الدم في الشرايين.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان: حيث تمتلك منتجات الصويا مركبات الايسوفلافون، والتي تحتوي على الجنيستين، الذي يساعد على الحد من نمو الخلايا السرطانية.

خسارة الوزن: يعد التوفو من البروتينات النباتية قليلة السعرات الحرارية، حيث يتميز باحتوائه على نسب أقل من الكربوهيدرات، وقد أثبتت الدراسات أن تناول التوفو قد يساعد على خفض الوزن بمقدار 4 كيلو غرامات، وذلك بمدة تتراوح ما بين 8 إلى 52 أسبوع.

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أضرار التوفو

بشكل عام، يعتبر التوفو آمنًا للاستهلاك، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية عند تناوله، مثل:

اضطرابات الهضم: قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغازات أو الإسهال، عند تناول التوفو لأول مرة.

قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغازات أو الإسهال، عند تناول التوفو لأول مرة. تفاعلات دوائية: قد يتفاعل التوفو مع بعض الأدوية، مثل أدوية مضادات التخثر.

قد يتفاعل التوفو مع بعض الأدوية، مثل أدوية مضادات التخثر. حساسية الصويا: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه فول الصويا، والتي قد تؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو صعوبة التنفس عند تناول التوفو.

طرق تناول التوفو

يمكن تناول التوفو بطرق مختلفة، مثل: