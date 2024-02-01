وظائف خالية بشركة رابت مصر لجميع المؤهلات

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة رابت مصر إحدى الشركات الناشئة والتي تعمل كمنصة للتوصيل السريع، لكافة منتجات البقالة ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، للعمل بفروع الشركة في الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط وطريقة التقدم، على النحو الآتي: –
وظائف شركة رابت مصر
- مطلوب محضر طلبات.
- مطلوب عامل مخزن.
الشروط والمزايا
يشترط جميع المؤهلات، وأن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل توافر خبرة سابقة في مجال العمل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي نهائي، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات، بالإضافة إلى حوافر شهرية وفرص للترقي، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.
وظائف أخرى: –
كيفية التقدم على وظائف شركة رابت مصر
للتقديم على وظائف شركة رابت مصر، يرجى التسجيل إلكترونيًا، من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة، عبر الرابط التالي “وظائف شركة رابت مصر “، ثم الحضور إلى العنوان التالي: فرع الشركة – عمارة رقم 27 ش 10 ميدان المحطة – بالقرب من محطة مترو المعادي.
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