كيف يساعدك القرنفل في الوقاية من السرطان والعدوى والألم؟

الرياض - أميرة القحطاني - القرنفل هو نبات عطري يستخدم في الطبخ والطب البديل والعناية بالفم. يتميز القرنفل برائحته القوية ونكهته الحلوة والحارة. يحتوي القرنفل على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تمنحه خصائص صحية متعددة. في هذا المقال، سنتعرف على فوائد القرنفل وأضراره وطرق استخدامه.

العناصر الغذائية للقرنفل

يحتوي القرنفل على الألياف، والفيتامينات، والمعادن؛ لذلك فإن استخدام فصوصه لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة. حيث إن ملعقة صغيرة من قرنفل مطحون تحتوي على:

21 سعرة حرارية

1.4 غرام من الكربوهيدرات

0.4 غرام من البروتين

0.1 غرام من الدهون

1.1 غرام من الألياف

30% من الكمية اليومية الموصى بها من المنغنيز

4% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك

3% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ج

كميات قليلة من الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين هـ

فوائد القرنفل كمضاد للأكسدة

بالإضافة إلى احتواء القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهو غني بمضادات الأكسدة، والتي تساهم في منع تطور الأمراض المزمنة. كما أنه يحتوي على مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة. كما يحتوي على فيتامين ج، حيث يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة في الجسم، ويساعد على تحييد الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تنشأ نتيجة للتفاعلات الكيميائية في الجسم أو التعرض للعوامل البيئية مثل التلوث أو الإشعاع. إذا تراكمت الجذور الحرة في الجسم، فإنها قد تسبب ضرراً للخلايا والأنسجة والحمض النووي، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والشيخوخة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز العصبي.

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي الجسم من الجذور الحرة عن طريق إعطائها إلكترونات زائدة، مما يجعلها مستقرة وتقلل من قدرتها على التسبب في الضرر. يمكن الحصول على مضادات الأكسدة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، مثل القرنفل.

فوائد القرنفل في الحماية من السرطان

وجد أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان، حيث إنه يعزز بشكل فعال موت الخلايا السرطانية. إذ أظهرت الدراسات المعملية أن زيت القرنفل يتسبب في موت 80% من خلايا سرطان المريء، ويعزز الأوجينول من موت خلايا سرطان عنق الرحم.

ومن المحتمل أن يكون للأوجينول تأثير مضاد للسرطان عن طريق تثبيط الإنزيمات التي تساعد في تنشيط الجينات المسؤولة عن تكاثر الخلايا السرطانية ومنع البروتينات التي تحمي الخلايا السرطانية من الموت. كما يمكن للأوجينول أن يمنع تكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تغذي الورم وتساعده على النمو.

ولكن من الجدير بالذكر، أن تلك الدراسات استخدمت كميات مركزة من الزيت والأوجينول، وتعد الكميات الكبيرة من الأوجينول سامة، والجرعات الزائدة من الزيت قاتلة؛ فقد يسبب تلف الكبد، وخاصة عند الأطفال. لذلك، يجب استخدام القرنفل بحذر وبموافقة الطبيب.

فوائد القرنفل كمضاد للبكتيريا