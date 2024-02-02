الرياض - أميرة القحطاني - النعناع هو نبات عطري ينتمي إلى عائلة الشفويات، ويزرع في مختلف أنحاء العالم. له استخدامات طبية وغذائية وتجميلية عديدة، ويحتوي على مواد فعالة مثل العطريات والفلافونويدات والمنثول والفيتامينات والمعادن. في هذا المقال، سنتعرف على بعض فوائد النعناع للجسم والبشرة، وكيفية استخدامه بطرق مختلفة.

فوائد النعناع للجسم

يساعد النعناع على تحسين الهضم ومنع اضطرابات المعدة والأمعاء، كما يخفف من الغازات والانتفاخ والتقلصات .

يعمل النعناع كمضاد للالتهابات والبكتيريا والفطريات، ويساعد على محاربة العدوى والتهابات الجهاز التنفسي والفموي والبولي .

يمتلك النعناع خصائص مسكنة ومهدئة للألم، ويستخدم لتخفيف الصداع والروماتيزم والتشنجات العضلية والدورة الشهرية .

ينشط النعناع الدورة الدموية ويزيد من تدفق الأكسجين إلى الأنسجة، ويساعد على تقوية المناعة ومنع الإرهاق والتوتر.

يحسن النعناع من صحة الفم والأسنان، ويقلل من رائحة النفس الكريهة، ويحمي من التسوس والتهاب اللثة.

يساعد النعناع على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري ومضاعفاته.

يعزز النعناع من عملية حرق الدهون ويساعد على إنقاص الوزن، كما يقلل من الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

فوائد النعناع للبشرة

يفيد النعناع جميع أنواع البشرة، سواء الجافة أو الدهنية أو المختلطة، ويزيد من صحتها وصفائها ونضارتها.

يهدئ النعناع البشرة ويبردها ويقلل من التهيج والاحمرار، ويخفف من الحكة والحروق واللدغات.

يساعد النعناع على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة والشوائب، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساعد النعناع على إزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب والبثور، ويقلل من احتمالية ظهورها مرة أخرى، ويساعد على شفاء الندبات والبقع.

يساعد النعناع على تفتيح لون البشرة وتوحيده، ويقلل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين وانتفاخها.

يمنح النعناع البشرة رائحة عطرة ومنعشة، ويزيد من انتعاشها وحيويتها.

كيفية استخدام النعناع للجسم والبشرة

يمكن استخدام النعناع للجسم والبشرة بطرق متعددة، منها:

شرب مغلي النعناع أو إضافته إلى الشاي أو العصائر أو الماء، ويمكن تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

استخدام زيت النعناع للتدليك أو الاستنشاق أو الدهن على الجلد أو الشعر، ويمكن خلطه مع زيوت أخرى مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

استخدام أوراق النعناع الطازجة أو المجففة لعمل ماسكات وخلطات للوجه والبشرة، ويمكن خلطها مع مكونات أخرى مثل العسل أو اللبن أو الخيار أو الليمون أو الطين.

استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحتوي على النعناع أو زيته، مثل الصابون والشامبو والبلسم والمرطب والمعجون والغسول والعطر.

الاحتياطات والمحاذير عند استخدام النعناع