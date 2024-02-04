للموظفين هتاخد شنطة فلوس .. كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا للقانون

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق المهمة التي يحصل عليها العامل عند انتهاء خدمته بعد وصوله لسن المعاش وهو 60 عام، وتُعد هذه المكافأة مكافأه مالية يستحقها العامل عن الفترة التي قضاها في العمل، وتعتبر من المزايا الاجتماعية والقانونية التي تحمي حقوق العمال، وتُنظم طريقة حساب المكافأة وفقًا للقانون العمل والقوانين العمالية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، وتتألف المكافأة عادةً من مبلغ مالي يحسب بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك المدة التي قضاها العامل في العمل وآخر أجر تلقاه.

كيف احسب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي

يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، ويُعتبر الأجر هو المبلغ الذي يتلقاه العامل في نهاية كل شهر، بما في ذلك الأجر الأساسي والبدلات والعلاوات الأخرى التي قد تكون متاحة، على سبيل المثال، إذا كان العامل قد قضى 30 سنه في العمل وكان آخر أجر تلقاه 5000 جنية في الشهر، فستكون مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

السنوات الخمس الأولى: (5000 ÷ 2) × 5 = 12500 جنية.

السنوات الخمس التالية: 5000 × 25 = 125000 جنية.

إجمالي مكافأة نهاية الخدمة: 12500 + 125000 = 137500 جنية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يعد حساب مكافأة نهاية الخدمة أحد الجوانب الأساسية لحماية حقوق العاملين، يهدف القانون إلى توفير العدالة والتوازن بين أصحاب العمل والعمال، وضمان حصول العاملين على مكافأة عادلة عن الفترة التي قضوها في العمل، تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي أقره الدستور المصري وتعديلاته وقانون العمل المصري.

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