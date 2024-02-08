موعد نهائي كأس آسيا 2023 بين قطر والأردن

الرياض - أميرة القحطاني - استطاع منتخب الأردن أن يتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الثلاثاء.

وحقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًا في مباراته أمام كوريا الجنوبية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في دور نصف النهائي، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 2-0، مما أهله لأول مرة في تاريخه إلى النهائي لهذه المسابقة القارية.

أحرز هدفي المنتخب الأردني كلا من: يزن النعيمات في الدقيقة 53، وموسى التعمري في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي شهدت 7 تسديدات على المرمى من قبل منتخب النشامي، بينما لم يسدد المنتخب الكوري أي تسديدة على المرمى.

ونجح منتخب قطر أيضًا في تحقيق الفوز على إيران في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء.

أحرز أهداف قطر كل من: جاسم جابر في الدقيقة 17، وأكرم عفيف في الدقيقة 43، والمعز علي في الدقيقة 82، بينما أحرز هدفي إيران سردار أزمون في الدقيقة 4، وعلي رضا جهانبخش في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، وشهدت المبارة حالة طرد للاعب الإيراني شجاع خليل زاده في الدقيقة 90+3.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والأردن.