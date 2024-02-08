موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار

الرياض - أميرة القحطاني - حسما منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

حيث نجح منتخب نيجيريا في التأهل عقب فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء في دور نصف النهائي على ملعب استاد السلام “بواكي”، وانتهت اللقاء بفوز النسور الخضراء بهدف دون رد سجله ويليام إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 67. في المقابل، سجل تيبوهو موكوينا هدف التعادل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 90، ولكن منتخب نيجيريا انتصر في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بينما حقق منتخب كوت ديفوار، فوزًا صعبًا على منتخب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الحسن واتارا بهدف دون رد سجله سباستيان هيلير في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.