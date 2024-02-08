إبراهيم حسن: اللي هينضم للمنتخب لازم ياكل النجيلة.. لو مفيش جدعنة ورجولة مش هتبقى موجود

الرياض - أميرة القحطاني - تحدث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة سي بي سي، خلال الساعات القليلة الماضية عن عن توليه هو وشقيقه حسام مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

حيث قال أن هناك لاعبين لم يستغلها منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وأن الجهاز الفني الحالي سيختار اللاعب الأنسب للانضمام إلى المنتخب، ولا يوجد مجال للدلع والطبطبة، مُعلقًا: “لو مفيش جدعنة ورجولة مش هتبقى موجود وهلعب بأي حد حتى لو لاعب صغير ما لعبش أي ماتش ودي حتى”.

وأضاف: “لو أنت واقف على رجلك وجاهز هتبقى موجود.. واللي هينضم للمنتخب لازم ياكل النجيلة في الملعب.. ويبقى فرحان إنه انضم للمنتخب.. عشان الجمهور المصري تعب من الأداء.. لازم يكون لينا شكل و11 لاعب في الملعب وده اللي اتعودنا عليه أنا وحسام.. نعمل اللي علينا والباقي على ربنا”.

وتابع: “أي حد هيعطل مسيرة المنتخب مش هيبقى موجود سواء كان لاعب أو من الجهاز الفني.. تدريب المنتخب أمانة.. ومش هنعمل حاجة إلا لصالح مصر.. ده حمل كبير ولازم الكل يكون إيد واحدة.. والإعلام يصفي النية”.