شركة كيوكتك التابعة لشاومي تطلق شاحن GaN بقوة 20 وات لأجهزة iPhone

الرياض - أميرة القحطاني - تعد شركة كيوكتك (ZMI سابقًا) شركة فرعية تابعة لشاومي تشتهر بإكسسوارات الطاقة، تبيع الشركة مجموعة متنوعة من الشواحن وبنوك الطاقة، وقد قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق شاحن GaN بقوة 20 وات جديد بشكل هادئ ودون إعلان رسمي، يستهدف هذا المحول مستخدمي iPhone.

مواصفات شاحن GaN بقوة 20 وات من كيوكتك

يحمل أحدث شاحن من كيوكتك الرقم النموذجي HA716C، ويدعم خرج USB PD (Power Delivery) حتى 20 وات.

يستخدم المنتج نترات الغاليوم (GaN)، وبالتالي فهو أصغر وأخف من شواحن 20 وات التقليدية القائمة على السيليكون.

يزن هذا الإكسسوار حوالي 39 جرامًا ويبلغ مقاسه 38 × 22.3 × 43 مم.

تدعي كيوكتك أن المحول يستخدم تقنية GaN من الجيل الثالث

العلامة التجارية واثقة جدًا من جودة منتجاتها لدرجة أنها تقدم ضمانًا لمدة 18 شهرًا.

يحتوي شاحن GaN بقوة 20 وات على منفذ USB Type-C واحد.

يمكن استخدام الشاحن لشحن جميع إصدارات iPhone بدءًا من iPhone 8 وصولاً إلى أحدث طراز iPhone 15.

بسعر فقط (حوالي 3 دولارات أمريكية)، يعد شاحن GaN 20 وات من كيوكتك أكثر بأسعار معقولة بكثير من محول طاقة Apple 20 وات.

بالنسبة لمن لا يعرفون، يبلغ سعر منتج الشاحن من أيفون (حوالي 21 دولارًا أمريكيًا) في الصين ويحمل سعرًا عالميًا (أمريكيًا) بقيمة 19 دولارًا أمريكيًا، إنه ليس مكلفًا فقط ولكنه أيضًا أكبر وأثقل لأنه لا يزال لا يستخدم نترات الغاليوم.

تتمتع شركة كيوكتك التابعة لشاومي بحضور عالمي وتبيع مجموعة قليلة من المنتجات، ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم طرح شاحن GaN بقوة 20 وات وات الجديد خارج البر الرئيسي الصيني ومتى سيتم طرحه.