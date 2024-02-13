جدول رجيم الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بسرعة

الرياض - أميرة القحطاني - يوجد جدول رجيم الصيام المتقطع لتنظيم وقت وكمية الطعام في الحمية، ويعتبر الصيام المتقطع من الأنظمة الرائدة عالم التغذية، ويفضله من ينزعجون من الابتعاد عن أطعمتهم المفضلة، ولكن بالتأكد له ضوابط وطرق يجب الالتزام بها، كما أن للصيام أيضًا فوائد مذهلة تعود على الصحة.

جدول رجيم الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نظام نمطي يستمر لفترة طويلة، وهو يقسم اليوم أو الأسبوع إلى فترات معينة خاصة بالصيام وفترات خاصة بالإفطار، ويسمح بشرب الأعشاب الخالية من السكر، وفيما يلي جدول صيام ال 16 ساعة يوضح مواعيد تناول الطعام:

الأيام: يوميًا.

عدد ساعات الصيام: 16 ساعة حتى 12 ظهرًا.

عدد ساعات الإفطار: 8 ساعات.

الوجبة الأولى: الساعة 1 ظهرًا.

والوجبة الثانية: في الساعة 4 عصرًا.

أما الوجبة الثالثة: 8 مساءً.

الأكل الممنوع في الصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة التي لا تمنع الكثير من الأغذية، ولكن يوصي الأطباء بتقليل السعرات الحرارية اليومية، ويوجد بعضها منع تمامًا أثناء فترة الحمية وهي:

السكر الأبيض أو استخدامه في المشروبات، ويسمح باستخدام ملعقة صغيرة أو اثنين فقط في اليوم.

الزيوت المكررة والمهدرجة، حيث تحول عملية الهدرجة الدهون غير المشبعة إلى دهون صلبة وهو ما يؤثر على صحة القب.

المخبوزات البيضاء، يفضل الابتعاد عنها لما تحتويه من نسبة كربوهيدرات عالية.

الافراط في تناول مشروبات الفواكه الطازجة.

متى يبدأ نزول الوزن في الصيام المتقطع

يختلف تحديد نقصان الوزن من الصيام المتقطع من شخص إلى أخر، وكم ينزل من الوزن، حيث تختل الأنشطة اليومية ونسبة الالتزام، كم أن ممارسة الرياضة يوميًا أثناء يرفع من فرصة فقدان الوزن أسرع وبشكل صحي، ولكن في العموم يمكن مراقبة الوزن مرة كل عشرة أيام إلى أسبوعين ستلاحظ نتائج مثمرة.

ما هي اول وجبه بعد الصيام المتقطع؟

يفضل بتناول الأطعمة الخفيفة على المعدة والابتعاد عن الوجبات الرئيسية الدسمة، يمكن في البداية تناول طبق سلطة صغير أو قطع صغيرة من الفواكه المجففة، ويفضل عدم الاندفاع إلى الطعام وتناوله ببطء، ثم بعدها يمكن تناول الاطباق الرئيسية، حيث يساعد جدول رجيم الصيام المتقطع على تنظيم ساعات الصيام وساعات الإفطار، ويمكن تحديد كمية الوجبات وساعات تناول الثلاث وجبات الرئيسية، ويفيد الصيام المقطع في حرق الدهون وتعويده على السعرات الحرارية القليلة.