وظائف خالية بشركة BRGR كومينتي ريستورانس لجميع المؤهلات والطلاب

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة BRGR كومينتي ريستورانس عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والطلاب، للعمل بفرع الشركة بالقاهرة والجيزة، برواتب مجزية ومزايا أخرى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة BRGR كومينتي ريستورانس

مطلوب أعضاء فريق.

مطلوب كاشير.

مطلوب استيور.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وطلاب، ويشترط الخبرة لوظائف أعضاء فريق، وإجادة اللغة الانجليزية وظيفة كاشير، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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تقدم الشركة رواتب مجزية ومواصلات وحوافز، وتأمينات طبية واجتماعية، وأجازة أسبوعية.

التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة BRGR” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مبني 3 قطعة 22 محور كريزي ووتر – مبنى افنيو بجوار مول السلاب – الدور الخامس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024.