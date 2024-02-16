رسميًا إطلاق هاتف Infinix Hot 40i بسعر مناسب للميزانية

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الرياض - أميرة القحطاني - بعد فترة توقف قصيرة، قامت شركة Infinix بإطلاق هاتف جديد مرة أخرى في الأسواق العالمية والتركية، وذلك ضمن سلسلة Hot 40. يبدو أن هاتف Infinix Hot 40i الذكي الجديد الصديق للميزانية من الشركة المصنعة الشهيرة للهاتف، يقدم ميزات متوسطة المدى دون خيبة أمل للمستخدمين.
مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 40i
تتميز شركة Infinix بنشاطها الكبير في السوق الهندي، كما أنها تقوم بإصدار أجهزة سهلة الاستخدام للعملاء ذوي الميزانية المحدودة في السوق التركية، وفقًا لأحدث إعلانات الشركة الرسمية، يأتي هاتف Infinix Hot 40i كجهاز كامل يجمع بين السعر والأداء مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية (Virtual RAM)، ومساحة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هاتف Hot 40i بمعالج Unisoc Octa-Core T606.
المعالج الذي يشغل الجهاز هو Unisoc Octa-Core T606، ويتكون من 6 أنوية Cortex-A55 و2 أنوية Cortex-A75، بإجمالي 8 أنوية، ومجهز بوحدة رسومات Mali G57. على الجانب الأمامي، يرحب بنا الجهاز بشاشة + HD بمقاس 6.6 بوصة (1612 × 720 بكسل)، علاوة على ذلك، تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وقيمة سطوع تبلغ 480 نت.
من حيث الكاميرا، يبدو أن الجهاز يقدم تجربة مرضية للمستخدمين، بفضل الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 وعدسة AI، فهي تقدم نتائج تصوير رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Hot 40i بكاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعله جهازًا ذا قيمة مقابل المال كاملة في السوق.
لسوء الحظ، يأتي الجهاز الجديد مع نظام التشغيل XOS 13 المستند إلى Android 13 خارج الصندوق، وهو مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، بينما يتوفر هاتف Infinix Hot 40i باللون الأسود والذهبي والأزرق والأخضر، إلا أنه يأتي بسعر 9999 روبية في السوق الهندي.
فيما يلي جدول بكامل مواصفات الهاتف
|الميزة
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة + HD مقاس 6.6 بوصة (1612 × 720 بكسل)، سطوع 480 نيت، تباين 1500:1، معدل تحديث 90 هرتز، معدل استجابة اللمس 180 هرتز
|المعالج
|معالج Unisoc T606 ثماني النواة 1.6 جيجاهرتز (6 أنوية Cortex-A55 و 2 أنوية Cortex-A75) بتقنية 12 نانومتر، مع معالج رسوميات Mali G57 MP1
|الذاكرة والتخزين
|8 جيجابايت رام LPDDR4X (+ 8 جيجابايت رام إفتراضية)، 256 جيجابايت تخزين UFS 2.2 (قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت)
|نظام التشغيل
|أندرويد 13 مع واجهة XOS 13
|الكاميرا
|كاميرا خلفية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0، عدسة AI، فلاش رباعي LED حلقي
|كاميرا أمامية 8 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج
|الأمان
|مستشعر بصمة جانبي
|الاتصال
|اتصال 4G VoLTE مزدوج، Wi-Fi 802.11 ac ،Bluetooth 5.0، GPS + GLONASS ،USB Type-C
|البطارية
|بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 18 وات
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