تعرف على فوائد البرتقال الصحية

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر البرتقال من الفاكهة المحبوبة في فصل الشتاء فهو يعمل على وقاية الجسم من الأمراض، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن.

فوائد البرتقال للجسم

يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان.

يعمل على خفض الكولسترول في الدم.

يحافظ على صحة القلب.

يعمل على تعزيز الدورة الدموية.

يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يحافظ على صحة النظر.

يمد الجسم بالحديد والطاقة.

يعمل على تحسين عملية الهضم.

يحافظ على صحة الجلد.

يعمل على الوقاية من فقر الدم.

الفيتامينات التي يحتوي عليها الرتقال

له فوائد عديدة ومنها:

يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين سى وفيتامين ج كما أنه يحتوي على العديد من المعادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد.