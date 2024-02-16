- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر البرتقال من الفاكهة المحبوبة في فصل الشتاء فهو يعمل على وقاية الجسم من الأمراض، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن.
فوائد البرتقال للجسم
له فوائد عديدة ومنها:
- يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان.
- يعمل على خفض الكولسترول في الدم.
- يحافظ على صحة القلب.
- يعمل على تعزيز الدورة الدموية.
- يعمل على تقوية جهاز المناعة.
- يحافظ على صحة النظر.
- يمد الجسم بالحديد والطاقة.
- يعمل على تحسين عملية الهضم.
- يحافظ على صحة الجلد.
- يعمل على الوقاية من فقر الدم.
الفيتامينات التي يحتوي عليها الرتقال
يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين سى وفيتامين ج كما أنه يحتوي على العديد من المعادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فوائد البرتقال الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.