ظهور حصان طروادة يسرق بيانات معرف الوجه على نظام iOS

الرياض - أميرة القحطاني - لطالما حافظت Apple على أمان أجهزتها بدرجة عالية من خلال تحديثات الأمان المستمرة منذ أن قدمت نظام التشغيل iOS، ومع ذلك، ظهر مؤخرًا حصان طروادة يُسمى “GoldDigger”، مما يمثل تهديدًا لمستخدمي iOS إذا لم تتخذ Apple إجراءً سريعًا، وفقًا للتفاصيل التي ظهرت، يمكن لهذا الفيروس تعريض المعلومات الشخصية والحسابات المصرفية للخطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي تفاصيل حول حصان طروادة لنظام iOS “GoldDigger”

قد يكون حصان طروادة GoldDigger الأول من نوعه المصمم لنظام iOS

بدأت الفيروسات، التي كانت مشكلة مستمرة لمستخدمي نظام التشغيل Android، تظهر الآن على منصة iOS عالية الموثوقية، ووفقًا للتقارير الأخيرة، أعيد تقديم حصان طروادة GoldDigger لنظام Android بميزات جديدة لاستهداف أجهزة iOS أيضًا، حيث يهدف هذا الفيروس الجديد لنظام iOS إلى الاستيلاء على الحسابات المصرفية عن طريق جمع بيانات التعرف على الوجه ومعلومات الهوية وحتى تفاصيل الرسائل من ضحاياه.

تبيّن أن فيروس GoldDigger تم رصده على TestFlight، مما يسمح لشركة Apple بإصدار إصدارات تجريبية للمطورين دون موافقة، وبعد اكتشاف حصان طروادة، قامت Apple على الفور بإزالة التطبيق من نظام TestFlight، فإذا كنت قد قمت بتنزيل تطبيق تجريبي مؤخرًا، فقد يكون الوقت متأخرًا، ولكن يمكن القول إن GoldDigger يستهدف حاليًا المستخدمين في فيتنام وتايلاند.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام الفيروس للمعلومات التي يجمعها، وفقًا للتقرير الناشئ، يستخدم المتسللون البيانات التي يتم جمعها لإنشاء “ديب فيك” (وجوه مزيفة) من خلال الذكاء الاصطناعي، باستخدام “ديب فيك” المُنشأ، يمكنهم الوصول إلى حسابات ضحاياهم المصرفية.

في الوقت الحالي، يبدو أن حتى أحدث إصدارات أنظمة iOS و iPadOS ليست محصنة ضد هذا الحصان، وذكرت الشركة التي أصدرت التقرير أنها أبلغت Apple، لذلك من المحتمل أن تتخذ Apple إجراءً قريبًا، ومع ذلك، نوصي بعدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة.

لضمان أمانك، يُنصح بفحص التطبيقات التي قمت بتثبيتها مؤخرًا وحساباتك المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنشيط “وضع القفل” لهاتف iPhone، ولكن تذكر أن هذه الميزة قد تقيد استخدامك للتطبيق.