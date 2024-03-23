طريقة عمل شراب العرقسوس.. رفيق موائد رمضان

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد شهر رمضان فرصة مميزة لتجربة مختلف أنواع المأكولات والمشروبات، ومن أهم هذه المشروبات شراب العرقسوس، ذلك المشروب الأسود ذو النكهة المميزة الذي يُقدم على موائد الإفطار في العديد من البلدان العربية.

فوائد شراب العرقسوس

مضاد للالتهابات : يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لعلاج التهاب الحلق والسعال والتهابات المعدة.

مضاد للأكسدة : يُعد العرقسوس غنيًا بمضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا.

مُساعد على الهضم : يساعد العرقسوس على تحسين عملية الهضم وعلاج عسر الهضم.

مُنظم لضغط الدم : أظهرت بعض الدراسات أن العرقسوس قد يساعد في تنظيم ضغط الدم.

مُحلي طبيعي: يُستخدم العرقسوس كبديل للسكر، فهو يُحلى المشروبات دون إضافة سعرات حرارية.

طريقة تحضير شراب العرقسوس

المكونات

200 غرام من جذور عرق السوس المطحونة.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

10 أكواب ماء.

طريقة التحضير

قم بتحضير مشروب العرقسوس من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ضع مسحوق عرق السوس في قطعة من القماش، ثم رش فوقها بيكربونات الصوديوم، لف القماش الموجود بداخله المسحوق جيدًا ثم اربطه.

ضع القماش المحضر في وعاء كبير، وصب فوقه الماء.

انقع القماش مع تقليبه من وقت لآخر، حتى يذوب المسحوق في الماء.

انزع القماش، وضع مشروب عرق السوس في إبريق في الثلاجة.

قدم مشروب عرق السوس باردًا.

