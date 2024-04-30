تسريبات لهاتف Meizu 21 Note في صور واقعية بكاميرا شبيهة بكاميرا iPhone

الرياض - أميرة القحطاني - يبدو أن شركة Meizu ، على الرغم من إعلانها عن خروجها من سوق الهواتف الذكية، مستمرة في تطوير الهاتف، حيث وبعد إطلاق Meizu 21 Pro في فبراير، تشير الشائعات إلى أنه قد يتم إطلاق هاتف آخر، وهو Meizu 21 Note، قريبًا.

الآن، ظهرت صور حقيقية للهاتف الذكي على موقع Weibo، المعادل الصيني لتويتر، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية تشبه iPhone في الخلف، إلى جانب لوحة خلفية تتميز بلمسة نهائية متدرجة غير لامعة مع أنماط متموجة، ويأتي في المتغيرات الأسود والأرجواني.

ومع ذلك، فإن صحة هذه الصور لا تزال غير واضحة، لذا من الأفضل التعامل مع التسريب وعدم اعتمادها بأنها ستكون حقيقية وصحيحة.

فيما يتعلق بالمواصفات، من المتوقع أن يتميز هاتف Meizu 21 Note بشاشة LTPO OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

تحت الغطاء، يُشاع أنه يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 القوي، وسيكون مزودًا ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات لعمليات شحن سريعة.

تشير تفاصيل الكاميرا إلى مستشعر أمامي بدقة 16 ميجابكسل وإعداد خلفي يشتمل على مستشعر Samsung GN5 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS (تثبيت الصورة البصري) لتحسين الصور في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

علاوة على ذلك، يقال أن الجهاز يحتوي على إطار معدني محصور بين الألواح الزجاجية الأمامية والخلفية، سيكون لديه أيضًا تصنيف IP53 لحمايته من الغبار ورذاذ الماء.

بناءً على هذه المواصفات المشاع عنها، يمكن وضع Meizu 21 Note كهاتف ذكي رائد سينافس أجهزة مثل OnePlus Ace 3 وRedmi K70 .